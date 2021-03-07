Украина

Специалист — о разгромной победе.

Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник прокомментировал разгромную победу над Львовом (4:0).

"Когда ты ведешь в счете 4:0 уже в первом тайме – это приятно сказывается на игре. Мы с уважением отнеслись к сопернику, не смотрим, какую позицию в турнирной таблице занимает команда. Мы смотрим, прежде всего, на себя. Радует то, что забивают непосредственно нападающие, тем более – все факторы были для победы.

Те замены, которые мы делали, были для того, чтобы посмотреть как тот или иной футболист входит в игру. Кому-то дали отдохнуть, кому-то наоборот, чтобы в боевой готовности подойти к игре с Динамо Киев".

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"Мы дали игровое время тем ребятам, которые в последних матчах получали его мало. В каких поединках их выпускать, если ни при таком раскладе.

Мы больше боялись получить ненужные желтые карточки, у нас до этого были 3 игрока с предупреждениями, поэтому мы приняли решение их попридержать. С оптимизмом смотрим вперед, сегодня радуемся победе, а завтра приступаем к подготовке к следующему поединку", — цитирует Скрипника пресс-служба луганчан.

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