Украина

Хавбек Зари имеет шанс сыграть против Черногории, Нидерландов и Турции.

Полузащитник Зари Андрейс Цыганикс получил вызов в сборную Латвии на отборочные матчи чемпионата мира 2022 года.

В конце марта сборная Латвии сыграет три поединка — против Черногории (24 марта), Нидерландов (27 марта) и Турции (30 марта).

В нынешнем сезоне Цыганикс провел 19 поединков во всех турнирах. В составе национальной команды на счету 23-летнего футболиста 16 встреч.

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