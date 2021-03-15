Украина

Президент Олимпика недоволен работой судейского комитета в украинском футболе.

Президент донецкого Олимпика Владислав Гельзин раскритиковал работу комитета арбитров УАФ, в особенности его главу Лучано Лучи.

По словам Гельзина, в руки его клуба попала информация о деятельности созданного телеграм-канала Лучано Лучи, где итальянец оскорбительно относиться к своим коллегам — арбитрам, тренерам, функционерам клуба и нашей стране.

"Хочу снять маску с сеньора Лучи. Хочу снять двуличие, которое он показывает, какой он справедливый и честный. В наши руки попали распечатки действующего телеграм-канала УАФ. Данный чат сам создал и администрирует сеньор Лучи для общения с подчиненными арбитрами УПЛ, Первой и Второй лиг.

В этом чате господин Лучи не выбирает выражений. Видно все презрительное отношение к нашей стране, людям в украинском футболе, руководителям, функционерам, игрокам, тренерам, президентам, капитанам команд.

Я представлю все это общественности и мы сделаем рассылку президенту УАФ, комитету этики и честной игры, в адрес всех клубов УПЛ, чтобы все ознакомились, что на самом деле творится в судейском комитете.

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Лучано Лучи, я хотел бы задать вопрос. Вы приехали в нашу страну зарабатывать. Почему вы нашу страну называете банановой республикой? Мы что, для вас все обезьяны? Что это за посыл такой идет? Будьте уважительны к нашей стране, людям, там, где вы зарабатываете. Будьте уважительны к тем функционерам, которые вкладывают со своего кармана, не из бюджета, а со своего кармана финансируют, за счет чего держится украинский футбол. А у вас получается – только вы. Вы даже со своими подчиненными, судьями, ведете разговор как со скотами. Если мы что-то не говорим, это не значит, что мы что-то не знаем. Пора приоткрыть, наконец-то, что у нас творится в комитете. Это большая опухоль сегодня. И ее нужно оперировать, причем срочно. А докторами будут наши болельщики.

Откуда взялась реплика "банановая республика"? Я вам передам минимум 20 подписантов, которые присутствовали на этой встрече. Их там было человек где-то 100, это было на сборах в Турции, когда Лучи высказывался в адрес нашей страны.

Как вы, сеньор Лучи, можете включаться во время матча и звонить на VAR и управлять с телефона игрой. Как это может вообще происходить? У нас один дирижер, который управляет, назначает гол, отменяет гол. Сколько это будет продолжаться? Я не хочу, чтобы о мой клуб вытирали ноги. Почему я обратился к другим руководителям клубов? Потому что кроме нас, кто платит деньги, ничего не поменяет.

Главный арбитр в Украине получает 12 тысяч гривен, боковой – 6 тысяч. Давайте, как вариант, поставим главному 3 тысячи долларов, 1,5 тысячи – боковому. Чтобы арбитры были честными, профессиональными, боролись за чистоту футбола, судили честно. За те деньги, которые они будут получать, арбитры будут бороться, чтобы им были максимальные баллы после матчей. От этого зависит их зарплата, их семья. От этого только вырастет наш футбол. Хочу чтобы мы, все руководители, президенты, ответственные лица придумали механизм, при котором выходит информация, что кто-то выходит на судью, было наказание внутри семьи.", — сказал Гельзин в интервью YouTube-каналу Бомбардир.

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