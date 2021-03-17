Украина

Сообщается, что у луганского клуба имеются конкретные планы на форварда.

Заря выкупит нападающего Аллахьяра Сайядманеша у Фенербахче, об этом сообщает Fotospor.

Луганский клуб активирует опцию выкупа контракта иранского форварда за 1,5 миллиона евро.

Сообщается, что украинский клуб впоследствии рассчитывает продать нападающего в Шахтер за 8 миллионов евро.

По информации источника, соответствующая договоренность с "горняками" у Зари уже существует.

Напомним, что Сайядманеш был признан лучшим игроком УПЛ по итогам февраля, а также накануне был вызван в национальную сборную Ирана.

В текущем сезоне УПЛ на счету иранца 11 матчей, 4 забитых мяча и 2 ассиста.

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