Сообщается, что у луганского клуба имеются конкретные планы на форварда.
Аллахьяр Сайядманеш, ФК Заря
17 марта 2021, 11:46
Заря выкупит нападающего Аллахьяра Сайядманеша у Фенербахче, об этом сообщает Fotospor.
Луганский клуб активирует опцию выкупа контракта иранского форварда за 1,5 миллиона евро.
Сообщается, что украинский клуб впоследствии рассчитывает продать нападающего в Шахтер за 8 миллионов евро.
По информации источника, соответствующая договоренность с "горняками" у Зари уже существует.
Напомним, что Сайядманеш был признан лучшим игроком УПЛ по итогам февраля, а также накануне был вызван в национальную сборную Ирана.
В текущем сезоне УПЛ на счету иранца 11 матчей, 4 забитых мяча и 2 ассиста.
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