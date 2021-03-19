Украина

Футболист сообщил о большом долге клуба.

Бывший полузащитник харьковского Металлиста Клейтон Шавьер заявил, что клуб должен ему пять миллионов долларов.

"Я покинул Металлист бесплатно по решению суда после того, как харьковский клуб не платил мне зарплату на протяжении полугода. В 2010 году я подписал 4-годичный контракт, а затем продлил его еще на три года, но отыграл только год.

Я никогда не интересовался этой темой, кому сколько платили. Кому сколько положено, тот столько и зарабатывает. Каждый должен считать свои деньги, а не чужие. Металлист остался мне должен пять миллионов евро. Там еще были подъемные при переподписании контракта, которые в итоге мне не выплатили. А по самой зарплате задолжали то ли за пять, то ли за шесть месяцев".

"Когда Ярославский покинул Металлист и пришел Курченко — почувствовал изменения. Изменилось очень многое. Ярославский проводил с командой каждый божий день, приезжал на базу, обедал с футболистами, посещал все игры на стадионе. Мы непосредственно ощущали его любовь и отношение к команде. Курченко я видел в жизни один или два раза.

Ну и раскол команды пошел при Курченко. При Ярославском деньги платили день в день, а при Курченко быстро пошли задолженности, и стало очевидно, что с клубом что-то не так", — сказал Шавьер в интервью журналу Футбол.

Напомним, Шавьер за пять лет выступлений за Металлист провел 104 игры, в которых забил 40 голов.

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