Украина: Вторая лига

Наставник харьковского Металла прокомментировал главную новость прошлой недели.

Напомним, что бывший президент харьковского Металлиста Александр Ярославский ранее внес предложение о возрождении "желто-синего" клуба в его первородном состоянии, что сразу нашло поддержку на различных, в том числе и на наиболее высоких, уровнях нашего футбола.

Возрождать культовый харьковский клуб было предложено на базе уже существующего Металла, который в данный момент сезона возглавляет именитый украинский экс-футболист Александр Кучер.

Однако, несмотря на поднятую информационную волну, наставник Металла призывает не спешить с долгосрочными выводами по данному процессу, о чем сообщил журналистам телеканала Футбол в своем интервью.

"Это приятно слышать, и заявления были, но никакого определенного разговора у меня не было с Ярославским. Так что ребят успокаиваем, чтобы не хватали звезд с неба, продолжали работать в том же духе. Это нас не касается, мы работаем и продолжаем работать. У нас амбиции побеждать в каждой игре", — спокойно заверил украинский специалист.

Стоит отметить, что харьковский Металлист потерял профессиональный статус и был исключен из числа участников украинской Премьер-лиги в 2016-м году из-за финансовых проблем. На тот момент президентом являлся бизнесмен Сергей Курченко, который выкупил клуб у Александра Ярославского в 2012-м году.

В 2017-м году генеральный прокурор Украины Юрий Луценко объявил о конфискации клуба у Курченко, после чего имущество и бренд были переданы в собственность города Харьков.