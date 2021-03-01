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Football.ua продолжает развлекательную рубрику, в рамках которой мы выбираем лучшие комментарии читателей за прошедшую неделю.

Аудитория Football.ua достаточно разнообразная, а активные пользователи в комментариях отличаются четкой собственной позицией относительно различных вещей. Есть те, которые активно готовы обсуждать исключительно футбольные вопросы. Есть те, которым нравится поиграть с огнем и также подискутировать на многие другие темы. Кроме того, наши читатели умеют прекрасно сострить и шикарно повеселить не только других пользователей, но и всю редакцию нашего сайта, что безусловно достойно отдельного внимания.

Уже традиционно мы продолжаем открывать новую неделю развлекательной рубрикой о лучших комментариях прошедших семи дней по мнению нашей редакции. Интересных событий в мире футбола за минувшую неделю было предостаточно, поэтому сразу хочется извиниться перед авторами других смешных комментариев, которые по определенным причинам не попали в сегодняшний обзор. Мониторинг всех ваших реакций на ту или иную новость, даже за такой незначительный период, занимает большое количество времени. Именно поэтому нет возможности увидеть все ваши комментарии. Желаем вам приятного чтения, прекрасного настроения и продуктивной недели!

⚽ Представитель Первой лиги Украины — футбольный клуб Кремень из Кременчуга — на своем официальном сайте разместил объявление о старте кампании по поиску нового нападающего.

Работники селекционных служб уже начали беспокоиться за будущее своей профессии...😱

И не прогадало ведь!🔥🔥🔥

К слову, если вдруг нас читают представители ФК Кремень, то вот небольшой список вопросов от наших читателей касательно свободной вакансии👇

⚽ Бывший президент и владелец харьковского Металлиста Александр Ярославский заявил о намерении возродить клуб: "Предлагаю объединиться и возродить истинный героический Металлист!"

👏👏👏

⚽ Скандальный агент Мино Райола пролил свет на то, где может продолжить карьеру нападающий Боруссии Д Эрлинг Холанд: "Только 10 клубов в мире могут позволить себе трансфер Холанда".

Мне не удалось найти на сайтах Колоса, Миная и Карпат объявления о поиске нового форварда, поэтому эти варианты, к сожалению, отпадают🤷‍♂️

⚽ Польская Легия объявила о подписании форварда киевского Динамо Назария Русина на правах аренды до конца сезона.

Интересно, по какому принципу Ракицкий выбирал себе новый клуб?🤔

⚽ По информации The Telegraph, Юлиан Нагельсманн может сменить Жозе Моуриньо на посту главного тренера Тоттенхэма.

Официально: теперь эта подборка комментариев не понравится болельщикам "шпор"😏

⚽ Бывший защитник Барселоны Жереми Матье сравнил свою карьеру в каталонском клубе с нынешней ситуацией Клемана Ленгле: "В Барселоне я чувствовал себя одиноким. У Лангле похожая ситуация, его мочат".

⚽ Полузащитник Аталанты Ремо Фройлер заработал спорное удаление в поединке 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского Реала.

Похоже, теперь мы знаем, кто "проспонсировал" отсутствие Коваленко в заявке Аталанты на Лигу чемпионов🤔

⚽ Экс-наставник Динамо Александр Хацкевич рассказал, как обсуждал с президентом "бело-синих" Игорем Суркисом необходимость подписания Микеля Дуэлунда: "Если есть возможность — берите его, но у нас эта позиция закрыта".

⚽ Защитник Манчестер Юнайтед Эрик Байи поделился мыслями о лучшем футболисте в истории: "Между Месси и Роналду я выберу Рамоса".

Кларенса Зеедорфа или Патрика Виейра🤐

⚽ Директор Шахтера по футболу Дарио Срна высказался о результатах жеребьевки 1/8 Лиги Европы: "Хотелось избежать встреч с топовыми соперниками, поэтому я ждал Динамо Киев, Гранаду, Мольде, Янг Бойз".

Сейчас нет времени заниматься этим вопросом. Разберемся с этим завтра, когда наступит следующий день🙄

⚽ Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер поделился мыслями о результатах жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы: "Ощущения в матче с Миланом будут как в Лиге чемпионов".

⚽ Главный тренер Ювентуса Андреа Пирло заявил, что недоволен игрой молодых футболистов в матче против Вероны: "Они не понимают важность деталей, попросил Роналду объяснить".

Судя по никнейму, я бы не ставил под сомнение слова этого человека👆

⚽ К слову, согласно информации от Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS), Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в истории футбола.

⚽ Арсенал одержал волевую победу над Лестером в поединке 26-го тура АПЛ.

А во время группового этапа Лиги Европы определиться нельзя было?😒

⚽ Ну и в качестве бонуса хочется отметить реакцию бывшего генерального директора Зари Сергея Рафаилова на победу луганского клуба над Шахтером в матче 16-го тура УПЛ.

Пенсия пенсией, а воспользоваться моментом и подшутить над бывшим соперником — по расписанию😅

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