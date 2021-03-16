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Президент Динамо также выразил готовность помогать Металлисту.

Президент Динамо Киев прокомментировал идею Александра Ярославского возродить Металлист и будет очень рад конкуренции.

"Всегда говорил Ярославскому и везде: очень жаль, что такой человек ушел из футбола. Потому что он действительно любил свою команду и любил футбол, он болел за свою команду. Да, мы ругались, спорили, выясняли отношения, но он, как и я, бился за свою команду.

Вы вспомните, какие матчи были. Сейчас центральный матч тура Динамо — Заря, а следующий непонятно какой будет. А у нас было так: Металлист – Днепр, Шахтер – Динамо, Металлист – Шахтер, Днепр – Динамо, Карпаты. Это был чемпионат европейского уровня у нас со значимыми командами. Конечно, многие клубы ушли в небытие.

Ярославский объяснил свою ситуацию, почему он ушел из футбола, его не в чем упрекнуть. Если он хочет возродить футбол в Харькове, то вся общественность должна ему помочь. Я могу помочь на какой-то стадии, формировании команды. У нас есть много футболистов, у нас прекрасно работает детско-юношеская школа. На каком-то этапе я готов помочь.

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Если эта команда будет в Премьер-лиге, пройдет какое-то время и она будет на достаточно высоком уровне. Знаю амбиции Александра Ярославского и я всячески ему за это аплодирую. Никогда не боялся конкуренции. Если Ярославский говорит: "Берегитесь", так я могу сказать: "Заходи, Металлист, в УПЛ и берегись".

Единственное, с чем я могу не согласиться, это ультиматум, который он ставит болельщикам, что нужно приходить по 30 тысяч на стадион. Он привык к этому. Если будет качественный футбол, то их не нужно будет загонять на стадион. Они сами будут приходить. Раньше же их никто не загонял", — сказал Суркис в эфире Цыганык Live.

Напомним, что ранее президент киевского клуба прокомментировал работу Мирчи Луческу в этом сезоне.