Украина

Главный тренер полтавчан поделился эмоциями после матча с Олимпиком.

Ворскла в рамках поединка 19-го тура чемпионата Украины принимала на своем поле Олимпик и добилась победы с разгромным счетом.

Главный тренер полтавчан Юрий Максимов прокомментировал игру.

"Юрий Николаевич Калитвинцев — мой хороший друг. Рад, что он принял команду. Ему нужно время, чтобы наладить игру. Желаю ему, чтобы поменьше нервничал.

Целую неделю тренировались играть в короткий пас, потому что уже надоел футбол, как в Англии 70-х годов. Выпустили других игроков, вышли с четырьмя защитниками. Сегодня получилось

Инициатива была от меня, потому что после проигрыша Днепру-1 нужно было принимать решение. Игра первым номером не дается, потому что пропускаем с контратак. Пока будем играть так. Не будет получаться, значит, будем играть по-другому.

После сборных у нас игра с Шахтером. Есть время подготовиться", — приводит слова Максимова телеканал Футбол 1/2/3.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Ворскла — Олимпик.