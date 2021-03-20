Украина

Football.ua представляет анонс матча 19-го тура чемпионата Украины.

В 19-м туре УПЛ Ворскла, сражающаяся за путевку в Лигу Европы, примет главного "ньюсмейкера" последних дней, не радующего своих поклонников результатами — Олимпик.

Ворскла — Олимпик

Суббота, 20 марта, 19:30. Полтава, стадион Ворскла имени Бутовского. Арбитр — Ярослав Козык (Мукачево). Прямая трансляция на телеканале Футбол 2

Олимпик отправился в Полтаву в надежде прервать свою пятиматчевую проигрышную серию и получить заряд положительных эмоций, которые позволят отвлечься не только от неудач на футбольном поле, но и от изнурительной борьбы с судейским комитетом УАФ, которая стала главным событием в украинском футболе последних дней, если не считать проигранной апелляции в Лозанне по поводу технического поражения сборной Украины от Швейцарии.

Юрий Калитвинцев, недавно возглавивший "олимпийцев", пока не смог набрать ни одного очка, несмотря на звездного ассистента в лице Яя Туре.

Пока из положительных моментов для Калитвинцева можно отметить разве что выздоровевшего Бенито и отбывших дисквалификацию Бабенко и Тейшейру.

Можно отметить визит в расположение донецкой команды тренера Ференцвароша Сергея Реброва, который, помимо встречи со своим бывшим товарищем по Динамо, провел беседу с его подопечными.

Что касается Ворсклы, то настроение у полтавчан явно слегка испорчено после минувшего тура. Ведущая борьбу за попадание в еврокубки, команда после солидной беспроигрышной серии уступила Днепр-1 и упустила возможность вернуться в Топ-4 украинского чемпионата.

Впрочем, это станет лишь дополнительным стимулирующим фактором для команды Юрия Максимова, у которого кадровых проблем сейчас нет, так что можно использовать весь потенциал коллектива.

Интересные факты

– Команды провели между собой 20 официальных матча: 7 побед Ворсклы, 8 ничьих и 5 побед Олимпика.

– Олимпик не может обыграть Ворсклу в чемпионате 4 матча подряд — 2 поражения и 2 ничьи.

– Олимпик пропускает в 14-ти матчах УПЛ подряд (25 голов).

– Проигрышная серия Олимпика в чемпионате составляет 5 матчей.

Ориентировочные составы

прогноз 2:1

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