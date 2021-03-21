Украина

Наставник донецкого Олимпика прокомментировал очередное поражение его команды в УПЛ.

Девятнадцатый тур украинкой Премьер-лиги отметился для донецкого Олимпика необходимостью совершит визит к полтавской Ворскле, однако этот поединок стал лишь очередной неудачной попыткой "олимпийцев" добыть победу в новом футбольном году. Гости пропустили два уже к середине первого тайма, после чего команда Юрия Максимова закрыла поединок сразу после завершения перерыва (3:0).

Ворскла — Олимпик 3:0 Видео голов и обзор матча

Главный тренер донецкого Олимпика Юрий Калитвинцев в послематчевом интервью телеканалу Футбол прокомментировал очередной провал команды под его руководством.

"Максимов встретил меня "хорошо", теперь мне нужно сделать "ответку" на поле. Поздравил его с победой. 3:0, 2:0 1:0 — не имеет значение. Тем не менее скажу за свою команду: они сделали все, что могли, не бросили играть. Как это исправить? Только через работу. Сейчас будет перерыв, а кого-то ждет кропотливая работа по всем направлениям.

Не будем устраивать горе. Очень хорошо познакомились с ребятами как на футбольном поле, так и вне его. Кто хочет играть в этой команде — будет доказывать. Кто не хочет играть — будет плыть по течению. Ждем перерыв.

Отношение ребят к работе хорошее. Может мы им неправильно объясняем, но они хотят играть в тот футбол. Будем исправлять то, что не получается.

У нас мало времени было наиграть схему с тремя защитниками, но они схватили ее. Команда, которая использует одну схему, уязвима. Мы не собираемся сворачивать со своего пути.

После перерыва команда не бросила играть, даже пропустив первый мяч. Дело не в счете, а в качестве. Было бы здорово, если бы забили. Дело не в количестве пропущенных мячей, а в допущенных ошибках

Предпосылки были хорошие к забитым мячам, и мы будем над этим работать.

Постараемся встряхнуть команду. Они доказали, что они мужчины, но кто залезет в яму — постараемся вытащить", — резюмировал украинский специалист.

После международной паузы, донецкий Олимпик вернется к матчам УПЛ гостевой игрой против черниговской Десны.