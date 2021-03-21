Украина

Полузащитник донецкого Олимпика прокомментировал поражение его команды от полтавской Ворсклы.

В рамках 19-го тура украинской Премьер-лиги донецкий Олимпик совершил очередную неудачную попытку набрать очки под руководством нового тренера. "Олимпийцы" в Полтаве не сумели навязать свою игру местной Ворскле, в результате чего были вынуждены трижды доставать мяч из своих ворот (0:3).

Ворскла — Олимпик 3:0 Видео голов и обзор матча

Капитан команды Юрия Калитвинцева, Сергей Политыло, в своем послематчевом интервью пресс-службе клуба прокомментировал поражение своей команды и отдельные тренерские решения.

"Будем разбирать почему так произошло… Пропустили на 3 гола больше, чем соперник — отсюда и такой результат. Заслуженно проиграли. Вроде бы и играли неплохо, но все отскоки, все подборы были за соперником. Мы старались вступать в прессинг с первых минут, выполняли установку тренера. Пропустили гол в контратаке, хотя ничего не предвещало…

Схема в 5 защитников? Новый тренерский штаб пришел в середине сезона. Конечно, им сейчас очень сложно. Они постепенно узнают возможности игроков, пробуют разные схемы, чтобы понять, как максимально эффективно использовать футболистов и добиваться положительного результата. Будем исправлять ошибки в тренировочном процессе", — подытожил украинский полузащитник дончан.

После международной паузы, донецкий Олимпик вернется к матчам УПЛ гостевой игрой против черниговской Десны.