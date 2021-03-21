Украина

Бразилец впервые выступил с комментарием после перевода в дубль.

Информационное пространство украинского футбола поздним вечером субботы 21 марта сотрясла информация о том, что донецкий Шахтер перевел бразильского нападающего Тайсона в дублирующий состав.

На фоне этого известия, сам игрок уже успел пообщаться с представителями прессы со своей родины, в частности, дав комментарий ресурсу GZH.

"Я не знаю, повлияли ли мои переговоры с Интернасьоналом на решение тренерского штаба Шахтера.

У меня были определенные трения с главным тренером, вот что могло повлиять. Нормальное обсуждение некоторых вещей, которые я считаю неправильными.

Мой агент здесь, со мной. Он держит на контроле ситуацию с переговорами о трансфере в Интер, а также все, что происходит сейчас в моей истории с Шахтером. Все дела я доверил вести исключительно ему.

Может ли Шахтер давить на меня подобным образом с целью подписать новый контракт? Не знаю, все может быть. Также, не могу сказать, что я окончательно отказался от идеи продлить контракт. С понедельника буду работать с резервной командой. Мое дело сейчас — тренироваться и смотреть, чем закончится ситуация.

Назначена ли у меня встреча в ближайшие дни с представителями Интернасьонала? Не знаю", — подытожил бразилец.

Пока история с Тайсоном только начинает в очередной раз набирать обороты, донецкий Шахтер готовится к противостоянию в Харькове против ПФК Львов, которое состоится 21 марта, начало в 17:00 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данной игры.