Украина

Карло Николини рассказал о переговорах с Алексом Тейшейрой и Тайсоном.

Ассистент директора по футболу Шахтера Дарио Срны Карло Николини прокомментировал ситуацию с переговорами по контрактам с Алексом Тейшейрой и Тайсоном.

"Мы связывались с Тейшейрой, потому что у наших ветеранов заканчиваются контракты , но он предъявляет очень высокие требования: у него есть предложения из Аравии и Катара, и, чтобы вернуться в Европу, он просит высокую зарплату.

Нам придется заменить Тайсона, который отказался от всех предложений и, возможно, вернется в Бразилию. Я не понимаю, почему многие клубы, которые искали его, в том числе Рома и Милан, не попытались его подписать. Спустя десять лет он решил сделать свой жизненный выбор и завершить свое путешествие там, где он хочет", — приводит слова Николини сайт журналиста Николо Скиры.

В настоящее время Тейшейра находится в статусе свободного агента, а Тайсон накануне сегодняшнего матча со Львовом в УПЛ был переведен в дубль Шахтера.

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