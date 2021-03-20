Украина

Бразильский вингер понес наказание.

Шахтер перевел бразильского вингера Тайсона в дублирующий состав, сообщает портал Meta-ratings.com.ua.

Источник утверждает, что причиной такого решения послужили дисциплинарные санкции.

С большой долей вероятности бразилец покинет "горняков" уже в ближайшее трансферное окно, ведь его контракт с клубом подходит к концу.

За период в Шахтере Тайсон успел провести 299 поединков, в которых отметился 55 голами и 78 результативными передачами.

Напомним, что будущим клубом бразильца может стать Интернасьональ, где Тайсон готов получать на 40% меньше, чем в Шахтере.