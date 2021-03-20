Украина

Бразилец получил дисциплинарное наказание.

Шахтер накануне поединка чемпионата Украины против Львова лишился Тайсона — клуб отправил его в дубль.

Причиной такого решения стало нежелание бразильского футболиста разминаться перед матчем с Ромой, а после и выходить на поле.

Об этом рассказал директор Шахтера по футболу Дарио Срна в эфире программы Футбол News.

Хорват отметил, что никто не может быть выше клуба, а также, что каждый футболист должен уважать свой контракт и работу.

Напомним, что будущим клубом бразильца может стать Интернасьональ, где Тайсон готов получать на 40% меньше, чем в Шахтере.