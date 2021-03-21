Наставник ПФК Львов обсудил предстоящий поединок его команды против донецкого Шахтера.
Анатолий Бессмертный, фото ПФК Львов
21 марта 2021, 12:05
В рамках 19-го тура украинской Премьер-лиги ПФК Львов выступит в качестве хозяина ОСК Металлист в Харькове во время противостояния против действующего чемпиона Украины — донецкого Шахтера.
Накануне предстоящей игры, главный тренер "золотых львов" Анатолий Бессмертный пообщался с журналистами телеканала Футбол, дав комментарий относительно будущей встречи и готовности его команды битве против явного фаворита.
"У нас сейчас такая ситуация, что для нас каждый соперник как Шахтер. Мы не готовимся отдельно к одной команде или к другой. Слабых мест относительно нас у Шахтера я не вижу.
Мы надеемся отобрать очки у соперников за счет организации игры и характера. Настраивать футболистов сильно не надо, потому что и украинец, и легионер хотят себя проявить на фоне такого сильного соперника", — коротко, но емко, подытожил украинский специалист.
Напомним, что матч ПФК Львов — Шахтер состоится 21 марта, начало в 17:00 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию
данной игры.