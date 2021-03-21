Украина

Коуч рассказал о победе над львовским Рухом.

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу прокомментировал победу над львовским Рухом в рамках 19-го тура УПЛ (3:0).

"Чемпионат становится все более интересным и зрелищным. Одни команды борются за еврокубки, другие – за выживание, поэтому со всеми соперниками сложно играть. Сегодня также была непростая игра. Наш соперник организованно играл в обороне и создал нам большие проблемы в первом тайме, обороняясь низко к своим воротам. У нас практически не было свободных зон для продвижения вперед и развития наших атак.

Во второй половине встречи я внес некоторые коррективы и провел замену, которая помогла нам. Караваев очень удачно вошел в игру и забил гол. Я знал, что после пропущенного мяча соперник попробует сравнять счет и откроет зоны для наших атак. Так и получилось. В целом, считаю, что наша победа заслуженная".

"У нас двухнедельная пауза на матчи сборных, во время которой мы ждем возвращения травмированных игроков. Цыганков, Беседин и Вербич значимы для нас в игре в атаке. В сегодняшнем матче у нас была импровизация футболистов, которые играют в средней линии. Поэтому я надеюсь, что упомянутые игроки вернутся.

У нас запланирована контрольная встреча с Динамо Бухарест, где мы сможем проверить игроков, которые ранее были травмированы и много пропустили – как, например, Тымчик. Эта встреча будет важной в плане подготовки к следующим матчам чемпионата", — цитирует Луческу пресс-служба Динамо.

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