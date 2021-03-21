Украина

Против Руха футболист оформил дубль.

В рамках 19-го тура украинской Премьер-лиги киевское Динамо не оставило шансов львовскому Руху (3:0).

Счет в матче открыл защитник "бело-синих" Александр Караваев. Он воспользовался ошибкой оборонцев гостей и прошил ворота Бандуры с острого угла. Этот мяч стал первым для Александра в составе Динамо.

К слову, и третий гол хозяев также на счету Караваева.

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