Украина

Полузащитник киевского Динамо прокомментировал успешный матч его команды против львовского Руха.

Девятнадцатый тур украинской Премьер-лиги для киевского Динамо ознаменовался необходимостью в стенах НСК Олимпийский принимать львовский Рух. Подопечные Мирчи Луческу не смогли реализовать пенальти в так и оставшемся безголевым первом тайме, однако во второй половине матча наверстали упущенное сразу тремя результативными ударами (3:0).

Динамо — Рух 3:0 Видео голов и обзор матча

Автором двух забитых мячей в отчетной встрече стал полузащитник "бело-синих" Александр Караваев, а первое взятие чужих ворот стало для него дебютным в украинской Премьер-лиге. На послематчевом интервью футболист поделился своими эмоциями от результата выступлений его команды и персонального успеха.

"Перед игрой все ребята отметили, что, наконец, стало теплее, уже нет снега, мороза, так что не нужно надевать на себя кучу одежды, чтобы согреться.

Увеличение отрыва над Шахтером, конечно, тоже нас радует. У нас выдался непростой матч, особенно тяжелый первый тайм. Во втором прибавили скорости, нужно было забить мяч, чтобы все пошло как нужно, и мы довели счет до крупного.

Нужно отдать должное команде Рух, мы их просматривали и понимали, как они будут играть. Они не закрывались, а правильно оборонялись и здорово выбегали в атаки. Повторюсь, с ними было непросто.

Если бы вы присутствовали вместе с нами и Мирчей Луческу в комнате для теории, вы бы поняли, что нет ненужных матчей. Даже все товарищеские поединки для нас, как последние, в них нужно отдаваться на максимуме своих возможностей.

Если ты не будешь этого делать, тренер этого не прощает и очень ругает за такое. Поэтому равнодушных у нас нет. Даже сегодня футболисты, которые вышли на замену, забили мячи. Вся команда работала, а мы, как свежие игроки, должны были усилить атаку, что мы и постарались сделать. Это и есть коллектив, команда.

Игра Руха улучшилась с момента нашей встречи в первом круге. Видно, что они работают, и, несмотря на счет 3:0, нам с ними пришлось очень непросто. Повторюсь, они здорово обороняются, правильно выстраивают защиту, тактически подкованы, хорошо выбегают в контратаки, а когда атакуют позиционно, также хорошо строят свои передвижения. Важно было забить первый мяч как можно скорее, чтобы игра немного успокоилась и пошла под нашу диктовку.

Помню, что у меня точно было два дубля в карьере. Сегодняшний — третий или четвертый. Признаюсь, очень ждал этого момента, поскольку долго не забивал, а за Динамо — это и вовсе мои первые мячи, повторюсь, очень хотелось забить. В последнее время у меня несколько приятных событий, еще недавно сын родился. Так что все сложилось, как нельзя лучше.

Все партнеры кричали: "Наконец-то!", потому что мне давно очень хотелось забить.

К слову, сына назвали Кириллом. Будет ли футболистом? Пока не знаю. Конечно, хочется, чтобы так было, но ему выбирать", — поделился эмоциями украинский полузащитник.

Также, Караваева попросили оценить следующего соперника по УПЛ — Александрию, однако мысли футболиста еще не касаются настолько далекой перспективы: "Пока что, не думаем о следующем матче против Александрии, поскольку сейчас нам предстоит отправиться в расположение сборной Украины, защищать честь своей страны, так что все мысли об этом. Нас ждут очень важные матчи, так что с завтрашнего дня сосредоточимся на них".

Напомним, что футболист киевского Динамо попал в расширенную заявку от Андрея Шевченко, и будет проходить подготовку к матчам квалификации на чемпионат мира-2022 против Франции, Финляндии и Казахстана.