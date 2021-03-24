Украина

В товарищеском матче произошел ужасный эпизод.

В рамках товарищеской встречи ФК Скорук из Томаковки играл против юношеской команды Днепра-1.

На 88-й минуте встречи произошел вон выходящий эпизод. Полузащитник Скорука Алексей Пинчук агрессивно влетел в ногу игроку Днепра-1 Александру Килыку.

Ассоциация футбола Днепропетровской области приняла решение бессрочно отстранить Пинчука от участия в соревнованиях под эгидой организации.

Что касается самого Килыка, то 18-летнего футболиста доставили в больницу. Предварительно, у парня разрыв связок и несколько переломов.

Вашему вниманию видео эпизода: