В товарищеском матче произошел ужасный эпизод.
Алексей Пинчук, Горняк-Спорт
24 марта 2021, 18:51
В рамках товарищеской встречи ФК Скорук из Томаковки играл против юношеской команды Днепра-1.
На 88-й минуте встречи произошел вон выходящий эпизод. Полузащитник Скорука Алексей Пинчук агрессивно влетел в ногу игроку Днепра-1 Александру Килыку.
Ассоциация футбола Днепропетровской области приняла решение бессрочно отстранить Пинчука от участия в соревнованиях под эгидой организации.
Что касается самого Килыка, то 18-летнего футболиста доставили в больницу. Предварительно, у парня разрыв связок и несколько переломов.
Вашему вниманию видео эпизода: