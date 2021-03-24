Специалист обозначил задачи на турнире.
Руслан ротань, УАФ
24 марта 2021, 19:24
Молодежная сборная Украины стартовала на товарищеском турнире Antalya Cup, с минимальным преимуществом уступив одногодкам из Болгарии (1:2).
Главный тренер сборной Украины U-21 Руслан Ротань обозначил задачи, которые команда будет выполнять по ходу соревнования.
"Впечатления от первых дней сбора очень хорошие. Мы рады, что собрались и можем готовиться к официальным матчам в Турции. Antalya Cup — подготовка к матчам отбора на Евро-2023.
Поэтому мы все вместе с командой сосредоточены на том, чтобы продуктивно здесь поработать и, конечно, достичь результата, которого удалось получить в прошлом отборочном цикле.
Считаю, что первая тренировка в Турции была продуктивной. Я ею доволен. Мы хорошо поработали, с большим желанием", — цитирует Ротаня УАФ.
Напомним, отборочные матч на Евро-2023 стартуют третьего сентября. В этот день Украина сыграет против Сербии. Также в нашей группе Франция, Северная Македония, Фарерские острова и Армения.
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