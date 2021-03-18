Украина

Украинский специалист ответил на вопросы журналистов.

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань рассказал о подготовке команды к отборочному турниру.

- Все знают оппонентов в нашей группе. Соперники — не подарок. Французы в предыдущем отборочном цикле выиграли девять из 10-ти матчей. В составе сборной Сербии много футболистов выступает в итальянской Серии А.

Однако никто не снимает с нас ответственности за результат. Будем бороться. Вместе с тем мы будем и воспитывать молодежь, чтобы она была готова к переходу в главную команду страны. Если в прошлом отборе у нас получилось дать ребятам понимания игры, но не сложилось с результатом, то сейчас постараемся объединить эти две цели.

- Есть разочарование, что в соперниках такие сильные команды?

- В спорте всегда есть победитель и побежденный. Мы всегда работаем на позитиве и будем стараться выиграть как можно больше матчей.

- Можете поделиться планами молодежной сборной на период подготовки к отборочному турниру?

- Ближайший — мартовский — сбор пройдет в Турции. Там мы в рамках международного турнира Antalya Cup сыграем три поединка. В мае состоится Турнир Валерия Лобановского, после которого мы на выезде сыграем спарринг со сборной Турции. А в сентябре стартует отбор.

- Кто в нынешней молодежной сборной должен или может стать лидером команды?

- Давайте не будем переходить на персоналии, поскольку это молодежь, и едва не любой комплимент в его сторону может помешать футболисту идти правильным путем. Пока более адаптированными к ситуации будут те ребята, которые участвовали в прошлом отборочном цикле.

- Была ли у вас разговор с Андреем Шевченко о игроках "молодежки", которых наставник видит в национальной команде?

- Беседа еще состоится, но мы и сами понимаем, кто из потенциальных игроков "молодежки" уже является полноправным игроком главной команды страны. Если по каким-то причинам эти футболисты не будут востребованы Андреем Шевченко, мы с радостью будем ждать их в молодежной сборной.

Хотя мы больше не смотрим на помощь из национальной команды, а рассматриваем юношей, которые могли бы раскрыться в нашем коллективе, — приводит слова украинского специалиста официальный сайт УАФ.

Ранее наставник молодежной сборной Украины прокомментировал результаты жеребьевки квалификации к Евро-2023.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.