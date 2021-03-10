U-21

Украинская "молодежка" начнет подготовку к квалификации Евро-2023 в Турции.

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань объявил состав футболистов, которые отправятся 22 марта в Турцию на сбор, во время которого команда выступит на турнире Antalya Cup 2021 — сообщил официальный сайт УАФ.

В 2019 году украинская "молодежка" стала победителем турнира в Турции (в 2020 году он не проводился).

На сбор в Турцию Ротань вызвал 26 футболистов, которые представляют 10 украинских и 2 зарубежных клуба.

В рамках турнира украинская сборная сыграет с командами Болгарии (24 марта, 16:00 по киевскому времени), Узбекистана (27 марта, 16:00) и Словакии (29 марта, 18:00).

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