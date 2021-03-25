Украина

Александер Чеферин поделился своими мыслями о "горняках".

Президент УЕФА Александер Чеферин поделился своим мнением относительно донецкого Шахтера, а также рассказал о дружбе с директором по футболу "горняков" Дарио Срной.

"Шахтер демонстрирует фантастический прогресс. Я наблюдал за клубом в финальной части Лиги Европы в прошлом сезоне – некоторые матчи были просто великолепны! Это отличная команда, и насколько я наслышан, очень хороший президент и замечательный директор по футболу Дарио Срна.

Мне нравится Шахтер. Надеюсь, что команда будет максимально успешно выступать и в будущем. Клуб здорово развивается, особенно с учетом того, что до сих пор отсутствует возможность играть дома. Намного труднее постоянно перемещаться, чтобы проводить как домашние, так и выездные матчи, и при этом играть хорошо.

Срна? Дарио все еще мог бы играть – он до сих пор в форме. Он великолепный футболист и в то же время отлично справляется с нынешней работой директора по футболу. Я очень уважаю Дарио. Он отличный директор по футболу и мой друг", — приводит слова Чеферина официальный сайт "горняков".

Ранее сообщалось, что матч Шахтер — Динамо планируют провести со зрителями.

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