Украина

У голкипера сборной Украины длительный конфликт с наставником "горняков" Луишем Каштру.

Вратарь донецкого Шахтера Андрей Пятов может покинуть состав "горняков" по окончании нынешнего сезона. Об этом в программе Бомбардир рассказал журналист Роман Бебех.

"У Пятова был какой-то конфликт с главным тренером Шахтера. Даже не конфликт: Пятов на теории напрямую задал вопрос Каштру – это было в конце лета – мол, что-то не так, мы не так делаем, играем, почему мы не анализируем. После этого Пятова понемногу начали сливать. Он потерял свое место в составе и начали делать ставку на Трубина.

Пятов не продлил контракт с Шахтером, хотя ему предлагали. Скорее всего, он будет играть в другом месте, потому что у него заканчивается контракт летом.

Кроме того, "горняки" очень следят за Ризныком – ведутся переговоры на уровне руководства — сколько он может стоит и другие вопросы", – сказал Бебех.

В нынешнем сезоне Пятов провел всего лишь семь поединков, в которых пропустил 12 мячей.

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