Украина

Стартовало рассмотрение дела президента донецкого Олимпика.

Секретарь контрольно-дисциплинарного комитета Игорь Грищенко рассказал о подробностях рассмотрения дела Владислава Гельзина, для которого комитет этики порекомендовал пожизненное отстранение от футбола.

"Сегодня только начали рассмотрение этого дела, провели первое заседание. Получили ходатайство от Олимпика и лично от господина Гельзина с просьбой перенести рассмотрение дела. Во-первых, просят больше времени на подготовку и для привлечения профессиональной юридической помощи. Во-вторых, прислали как доказательство справку из медицинского центра про то, что господин Гельзин сдал положительный тест на COVID-19. Поэтому он просит время, чтобы поправить свое здоровье, а потому уже участвовать в заседании. КДК удовлетворил это ходатайство и отложил рассмотрение дела. Потом уже будет решаться: онлайн-заседание или живое.

Также ознакомились с выводом комитета этики и честной игры УАФ. Там есть целый спектр нарушений, которые комитет этики видит в действиях президента Олимпика Гельзина. В этом выводе комитет рекомендует КДК в дальнейшем рассмотреть вопрос о применении санкции в виде пожизненного запрета на деятельность в футболе по отношению к господину Гельзину.

За что такое суровое наказание? Это ряд нарушений. Вмешательство в работу арбитров путем входа в раздевалку рефери, ненормативное выступление во время послематчевого флеш-интервью. В его высказываниях есть признаки дискриминации к некоторым лицам. Будем анализировать и принимать решение в целом, как поведение, которое вредит репутации футбола.

Мы не заинтересованы, чтобы оперативно взять шашку, махать и наказать. Наша задача – разобраться в деле и защитить все процессуальные права другой стороны. Это все принципы, которые предусмотрены в правилах, какой бы резонанс у дела не был", — сказал Игорь Грищенко в эфире Профутбол Digital.

Напомним, что Владислав Гельзин не смог приехать на заседание комитета из-за заболевания коронавирусом.