Глава комитета УАФ объяснил свое требование.
Франческо Баранка, скриншот
26 марта 2021, 15:36
Глава комитета этики и честной игры УАФ Франческо Баранка высказался о президенте Олимпика Владиславе Гельзине, которого он требовал пожизненно отстранить от футбола на заседании КДК.
"Это не мое решение, а всего комитета этики. Если говорить о моем мнении, то в футболе не место людям, которые делают подобные заявления. Но решать КДК, они судьи, а не я.
В прошлом Гельзин говорил обо мне много плохих слов, а в результате оказалось так, что я был прав", – заявил Баранка.
Ранее Франческо Баранка прокомментировал эмоциональный спич президента Олимпика Владислава Гельзина после матча против Шахтера.
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