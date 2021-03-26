Украина

Глава комитета УАФ объяснил свое требование.

Глава комитета этики и честной игры УАФ Франческо Баранка высказался о президенте Олимпика Владиславе Гельзине, которого он требовал пожизненно отстранить от футбола на заседании КДК.

"Это не мое решение, а всего комитета этики. Если говорить о моем мнении, то в футболе не место людям, которые делают подобные заявления. Но решать КДК, они судьи, а не я.

В прошлом Гельзин говорил обо мне много плохих слов, а в результате оказалось так, что я был прав", – заявил Баранка.

Ранее Франческо Баранка прокомментировал эмоциональный спич президента Олимпика Владислава Гельзина после матча против Шахтера.

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