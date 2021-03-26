Украина

Конфликт из-за судейства в УПЛ не утихает.

Президент Олимпика Владислав Гельзин не явился на заседание КДК УАФ, на котором должны были рассмотреть его поведение после матча 17-го тура УПЛ с Шахтером. .

Специалист не смог явиться на мероприятие в связи с положительным тестом на коронавирус.

Помимо этого, Гельзин попросил больше времени, чтобы подготовиться к заседанию в юридическом плане.

Отмечается, что заседание все-таки состоялось и без владельца донецкого клуба, однако оно носило ознакомительный характер. Представители КДК и глава комитета этики и честной игры УАФ Франческо Баранка высказали свои позиции.

Баранка будет просить максимальное наказание для Гельзина – пожизненное отстранение от футбола.

Также сообщается, что Гельзин в перерыве матча с Шахтером звонил главе комитета арбитров УАФ Лучано Лучи и говорил, что сорвет послематчевую пресс-конференцию, если главный рефери встречи Юрий Иванов продолжит так же судить.

Ранее президент черниговской Десны Владимир Левин прокомментировал сложившуюся ситуацию со своим коллегой Владиславом Гельзиным и судейством под руководством Лучано Лучи.

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