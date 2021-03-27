Украина

В последний раз бразильский полузащитник выходил на поле в сентябре прошлого года.

Полузащитник Львова Велвес Сантос Дамацена продолжает восстановление после травмы в своей родной Бразилии. Об этом сообщает пресс-служба команды УПЛ.

В нынешнем сезоне 20-летний бразилец часто получает травмы, из-за чего он отправился на родину для прохождения процесса реабилитации после очередного повреждения.

В последний раз он выходил на поле в футболке львовской команды в сентябре прошлого года, когда он провел матч четвертого тура УПЛ против луганской Зари (0:5).

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