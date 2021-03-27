В последний раз бразильский полузащитник выходил на поле в сентябре прошлого года.
Велвес (справа), ПФК Львов
27 марта 2021, 15:47
Полузащитник Львова Велвес Сантос Дамацена продолжает восстановление после травмы в своей родной Бразилии. Об этом сообщает пресс-служба команды УПЛ.
В нынешнем сезоне 20-летний бразилец часто получает травмы, из-за чего он отправился на родину для прохождения процесса реабилитации после очередного повреждения.
В последний раз он выходил на поле в футболке львовской команды в сентябре прошлого года, когда он провел матч четвертого тура УПЛ против луганской Зари (0:5).
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