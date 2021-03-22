Поединок украинского чемпионата не состоится в назначенную изначально дату.
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22 марта 2021, 13:03
Поединок 20-го тура УПЛ между Днепром-1 и ПФК Львовом перенесен, об этом сообщается на официальном сайте украинского чемпионата.
Встреча состоится в 19:00 по киевскому времени 2-го апреля, а не 3-го, как планировалось.
Соответствующее решение утвердила Дирекция УПЛ, причина изменений не называется.
Ранее Football.ua подвел итоги 18-го тура УПЛ.
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