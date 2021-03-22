Украина

Поединок украинского чемпионата не состоится в назначенную изначально дату.

Поединок 20-го тура УПЛ между Днепром-1 и ПФК Львовом перенесен, об этом сообщается на официальном сайте украинского чемпионата.

Встреча состоится в 19:00 по киевскому времени 2-го апреля, а не 3-го, как планировалось.

Соответствующее решение утвердила Дирекция УПЛ, причина изменений не называется.

Ранее Football.ua подвел итоги 18-го тура УПЛ.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.