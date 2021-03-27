Украина

Виталий Бойко надеется, что его команда сможет остаться в элите украинского футбола.

Полузащитник Миная Виталий Бойко считает, что футболисты и тренерский штаб сделают все возможное, чтобы команда, в которую он перебрался зимой, осталась в УПЛ.

"Переход в Минай? Когда я был в Испании, то мне позвонил агент и рассказал, что есть возможность вернуться в Украину и играть за клуб УПЛ. Конечно, я долго не думал и принял приглашение Миная.

Да, у меня с этим клубом своя история — я забил два гола в их ворота, когда играл за Черкащину. Но это был совсем другой уровень, по сравнению с нынешним, у нас были разные задачи, поэтому об этом в команде уже не вспоминаем. Теперь хочу помочь Минаю добиться положительных результатов. Здесь замечательный коллектив, есть все условия, чтобы играть в футбол. Думаю, мы обязательно добьемся успеха и сохраним место в УПЛ.

С Первой лиги, когда я играл за Черкащину, перешел в клуб второй лиги Испании Ибица, где провел 1,5 года. Приехал доказать, что могу играть не только в Украине, но и за рубежом.

Как можно думать о футболе, когда живешь на Ибице? Там очень серьезный уровень футбола, поэтому если хочешь добиться успеха, то надо думать исключительно об игре. А так, конечно, там прекрасно — солнце, море. Остаться там помешал коронавирус. Во время карантина там было довольно сложно. Например, переезжать в другой регион нельзя, потому что надо было иметь местную прописку или другие документы. Разные моменты были. Поэтому когда пришло предложение от Миная, то я вернулся в Украину", — сказал Бойко в интервью клубной пресс-службе.

После 18 игр Минай набрал 14 очков и занимает предпоследнее 13-е место в турнирной таблице УПЛ, опережая львовский Рух на один балл. Впереди Миная Львов, у которого 15 баллов, но 17 игр.

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