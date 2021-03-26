Украина

Специалист дебютирует на посту наставника клуба.

Минай объявил о назначении нового главного тренера, об этом сообщается на официальном сайте украинского клуба.

Наставником команды стал Николай Цымбал. Именно он будет готовить команду к 20 туру УПЛ с ковалевским Колосом.

Специалист находится в структуре клуба с 2019-го года, а последний год исполнял функции ассистента Василия Кобина, который накануне подал в отставку.

При этом, для Цымбала это будет первый опыт самостоятельной работы.

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