Украина

Специалист подал в отставку после матча с Мариуполем.

Бывший тренер Миная Василий Кобин рассказал, почему принял решение покинуть клуб.

"Не знаю, как правильно — я ушел или меня отправили в отставку. Это достаточно серьезная тема для меня, я хотел, чтобы мои слова прозвучали в прямом эфире.

Хочу сказать огромное благодарность Минаю, который поверил в меня как тренер и дал мне площадку для развития, чем я воспользовался сполна. Мы вместе бежали в развитии. Сейчас настал такой период, когда команда остановилась в развитии. На это есть причины и перечислять их будет долго".

"Скандала не было, перед игрой с Мариуполем кто-то пустил информацию, что отставка может быть. Я раньше уже подавал в отставку, руководство ее не приняло. Это было еще несколько туров назад, после игры с Александрией.

Тогда я чувствовал, что наверное команде нужна свежая тренерская идея. Президент в категорической форме мне отказал. После игры с Мариуполем у команды были выходные, ведь впереди серьезная борьба за выживание, где каждый будет вырывать все, что только можно".

Также специалист признался, что его план по выходу команды из кризиса не понравился руководству.

"Руководство решило собрать команду в срочном порядке. Я постарался это сделать несмотря на карантинные меры. Мы сели и пообщались, разговор был на два часа. Мне был задан вопрос, как я вижу выход из ситуации. Я об этом рассказал, как из нее выйти и чтоб был результат. Он не понравился руководству, а их выход из ситуации не подошел мне. Я не хочу выносить тот разговор, говорю только факты. Или мы не сошлись во мнениях, или не услышали друг друга.

Обвинять кого-то я не хочу, я искренне люблю этот клуб. Если я буду ему нужен, руководство знает мой телефон, я никуда не уезжаю. Просто по горячим следам мы и клуб приняли такое решение. Теперь я обычный болельщик, который переживает за Минай. Думаю, руководство наберется ума и найдет тренера, который сможет помочь команде. У меня теперь есть немного времени для семьи, для того, чтобы подумать о каких-то ошибках с моей стороны, перезагрузиться", — сказал Кобин в интервью ТК Футбол 1/2/3.

Напомним, Минай уже успел представить нового главного тренера клуба. Им стал Николай Цымбал.