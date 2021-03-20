Украина

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка УПЛ.

В поединке 19-го тура украинской Премьер-лиги, в котором встречались Минай и Мариуполь, была зафиксирована нулевая ничья.

После 19 игр Мариуполь набрал 18 очков и остался на 9-м месте в турнирной таблице УПЛ, а у Миная 14 баллов по итогам 18 матчей и 12-я строчка.

Обзор матча:

Мариуполь — Минай 0:0

Мариуполь: Гальчук — Драмбаев (Стасюк, 65), Быков (Мампаси, 64), Чоботенко, Кирюханцев — Танковский, Мишнев — Очеретько (Горбунов, 59), Бондаренко (Чех, 74), Кащук (Топалов, 46) — Кулаков

Минай: Попович — Маебе, Матич, Лопыренок, Снижко — Малепе, Хахлев — Кожанов (Пыняшко, 67), Нуриев, Петрусенко — Ахмедзаде (Шиндер, 67)

Предупреждения: Танковский — Снижко, Хахлев