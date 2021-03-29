Украина

Украинский опорник оправился от недавней травмы колена.

Ключевой опорный полузащитник Шахтера Тарас Степаненко оказался вне списка вызванных футболистов сборной Украины на поединки в рамках отбора на чемпионат мира, который состоится в 2022 году в Катаре.

Причиной отсутствия 31-летнего украинца стал дискомфорт в колене, из-за которого футболист не появлялся на поле последний месяц и, помимо поединков за "желто-синих" на международном уровне, пропустил восемь матчей за "горняков" во всех турнирах.

Как сообщает пресс-служба Шахтера, Степаненко приступил к полноценным тренировкам с командой в общей группе. Точные сроки возвращения украинского хавбека на футбольное поле не уточняются.

В текущем сезоне Тарас Степаненко провел во всех турнирах 18 поединков, в которых ему удалось отметиться одной результативной передачей.

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