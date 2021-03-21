ЧМ-2022. Отбор

Футболисты восстанавливаются от травм.

Сборная Украины продолжает подготовку к мартовским матчам отбора к чемпионату мира-2022.

Из лагеря национальной команды пришли не лучшие новости. Форвард Динамо Артем Беседин и вингер киевлян Виктор Цыганков не сыграют за сборную.

Причина этому — мышечные травмы. Помимо Беседина и Цыганкова не сыграет также и Тарас Степаненко, которые продолжает восстанавливаться от повреждения.

Таким образом, с учетом двух игроков, которые ранее получили положительные ПЦР-тесты (Игорь Харатин и Виктор Корниенко), из ранее объявленного списка 33-х вызванных игроков выпало пять исполнителей.

Ранее сообщалось, что Шевченко вызвал в сборную Украины форварда Днепра-1 Артема Довбика.

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