Окончательное решение будет зависеть от ситуации с коронавирусом.
ФК Александрия
30 марта 2021, 13:42
Поединок 20-го тура украинской Премьер-лиги между Александрией и киевским Динамо может пройти с болельщиками на трибунах. Об этом сообщает пресс-служба Александрии.
По состоянию на сегодняшний день, проведение матча УПЛ планируется с присутствием зрителей, но дальнейшие планы по-прежнему зависят от ситуации с коронавирусом.
В связи с этим продажа билетов на поединок начнется не раньше четверга, 1 апреля.
Напомним, матч Александрия — Динамо состоится на стадионе КСК Ника в воскресенье, 4 апреля, в 19:30 по киевскому времени.
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