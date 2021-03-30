Украина

Луганская команда предложила обоим футболистам контракты на текущих условиях.

Защитник Жоэль Абу Ханна и полузащитник Дмитрий Иванисеня не согласились с условиями новых контрактов от Зари, сообщает журналист Игорь Цыганык в своей программе Цыганык Live.

По информации журналиста, руководство луганского клуба сделало предложения игрокам продлить контракты на текущих условиях, однако они намерены улучшить их за счет положительных выступлений в нынешнем сезоне.

В нынешнем сезоне Абу Ханна провел 23 поединка, в которых отметился одним ассистом. На счету Иванисени семь голов и три голевые передачи в тех же 23 встречах.

После 18 игр Заря занимает третье место в турнирной таблице УПЛ, отставая от Шахтера на семь очков, но у луганчан на один матч сыграно меньше.

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