Луганская команда предложила обоим футболистам контракты на текущих условиях.
ДМИТРИЙ ИВАНИСЕНЯ, ФК ЗАРЯ
30 марта 2021, 14:10
Защитник Жоэль Абу Ханна и полузащитник Дмитрий Иванисеня не согласились с условиями новых контрактов от Зари, сообщает журналист Игорь Цыганык в своей программе Цыганык Live.
По информации журналиста, руководство луганского клуба сделало предложения игрокам продлить контракты на текущих условиях, однако они намерены улучшить их за счет положительных выступлений в нынешнем сезоне.
В нынешнем сезоне Абу Ханна провел 23 поединка, в которых отметился одним ассистом. На счету Иванисени семь голов и три голевые передачи в тех же 23 встречах.
После 18 игр Заря занимает третье место в турнирной таблице УПЛ, отставая от Шахтера на семь очков, но у луганчан на один матч сыграно меньше.
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