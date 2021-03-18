ЧМ-2022. Отбор

Два игрока УПЛ имеют шанс сыграть в первых матчах отборочного этапа ЧМ-2022.

Главный тренер сборной Израиля Виллибальд Руттенштайнер назвал имена футболистов, которых он вызвал на первые матчи отборочного цикла чемпионата мира 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Израиля.

В список из 26 футболистов попали два игрока, выступающих в украинской Премьер-лиге — защитник Зари Жоэль Абу Ханна и полузащитник Шахтера Манор Соломон.

Вратари: Итамар Ницан (Бейтар), Офир Марчиано (Хайберниан), Борис Клейман (Волос).

Защитники: Маор Кандил (Маккаби Тель-Авив), Эли Деса (Витесс), Хатем Абд аль-Хамид (Хапоэль Б’Шлоша), Жоэль Абу Ханна (Заря), Офри Арад (Маккаби Хайфа), Ор Балориан (Маккаби Петах Тиква), Уриэль Дегани (Бейтар), Эйтан Тиби (Маккаби Тель-Авив), Сан Менахем (Маккаби Хайфа), Талеб Тватаха (Маккаби Хайфа).

Полузащитники: Нир Биттон (Селтик), Мухаммад Ханаан (Ашдод), Нета Лави (Маккаби Хайфа), Дор Перец (Маккаби Тель-Авив), Мухаммад Абу Фани (Маккаби Хайфа), Бибрас Натхо (Партизан), Долев Хазиза (Маккаби), Эял Голаса (Маккаби Тель-Авив), Манор Соломон (Шахтер).

Нападающие: Лиэль Абада (Маккаби Петах-Тиква), Монас Дабур (Хоффенхайм), Эран Зехави (ПСВ), Шон Вайсман (Вальядолид).

В конце марта сборная Израиля проведет три поединка — против Дании (25 марта), Шотландии (28 марта) и Молдовы (31 марта).

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.