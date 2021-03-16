Украина

Хавбек луганской Зари рассказал о травме, полученной в матче с Динамо.

Полузащитник луганской Зари Дмитрий Иванисеня прокомментировал полученные повреждения в последних матчах чемпионата Украины, в частности в поединке против Динамо (0:2).

"Это футбол, борьба, единоборства. Такое случается, ничего страшного. Меня сзади защитник толкнул, Бущан прыгал за мячом – и бутсами задел меня по лицу. Он не хотел этого сделать, конечно. Это игровой момент. Никаких претензий нет. Нос немного поболел, а так хорошо все. Жена уже боится меня на матчи отпускать", – сказал Иванисеня в интервью программе Футбольный формат.

Ранее своими мыслями о чемпионской гонке в УПЛ поделился наставник Зари Виктор Скрипник.

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