Стали известны судейские назначения на ближайший тур УПЛ.
Дмитрий Кривушкин, dynamo.kiev.ua
31 марта 2021, 19:19
В предстоящую пятницу, субботу и воскресенье (2-4 апреля) пройдут поединки 20-го тура украинской Премьер-лиги.
Стали известны судейские назначения на предстоящие матчи. В частности, Дмитрий Кривушкин будет работать на одном из самых интересных матчей тура между Александрий и киевским Динамо, а встречу Ворскла — Шахтер будет обслуживать Сергей Бойко.
Все назначения:
2 апреля, пятница
19:00 — Днепр-1 — Львов — Максим Козыряцкий (Запорожье)
Арбитр ВАР — Евгений Арановский (Киев)
3 апреля, суббота
14:00 — Мариуполь — Ингулец — Виталий Романов (Днепр)
Арбитр ВАР — Виктор Копиевский (Кропивницкий)
17:00 — Рух — Заря — Юрий Иванов (Донецкая область)
19:30 — Десна — Олимпик — Александр Шандор (Львов)
4 апреля, воскресенье
14:00 — Минай — Колос — Дмитрий Бондаренко (Одесса)
17:30 — Ворскла — Шахтер — Сергей Бойко (Киевская область)
Арбитр ВАР — Дмитрий Шурман (Киевская область)
19:30 — Александрия — Динамо — Дмитрий Кривушкин (Харьков)
Арбитр ВАР — Екатерина Монзуль (Харьков)
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