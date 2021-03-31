Украина

Стали известны судейские назначения на ближайший тур УПЛ.

В предстоящую пятницу, субботу и воскресенье (2-4 апреля) пройдут поединки 20-го тура украинской Премьер-лиги.

Стали известны судейские назначения на предстоящие матчи. В частности, Дмитрий Кривушкин будет работать на одном из самых интересных матчей тура между Александрий и киевским Динамо, а встречу Ворскла — Шахтер будет обслуживать Сергей Бойко.

Все назначения:

2 апреля, пятница

19:00 — Днепр-1 — Львов — Максим Козыряцкий (Запорожье)

Арбитр ВАР — Евгений Арановский (Киев)

3 апреля, суббота

14:00 — Мариуполь — Ингулец — Виталий Романов (Днепр)

Арбитр ВАР — Виктор Копиевский (Кропивницкий)

17:00 — Рух — Заря — Юрий Иванов (Донецкая область)

19:30 — Десна — Олимпик — Александр Шандор (Львов)

4 апреля, воскресенье

14:00 — Минай — Колос — Дмитрий Бондаренко (Одесса)

17:30 — Ворскла — Шахтер — Сергей Бойко (Киевская область)

Арбитр ВАР — Дмитрий Шурман (Киевская область)

19:30 — Александрия — Динамо — Дмитрий Кривушкин (Харьков)

Арбитр ВАР — Екатерина Монзуль (Харьков)

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.