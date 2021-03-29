ЧМ-2022. Отбор

Украинская арбитр провела достаточно спокойный дебютный поединок в розыгрыше мужского чемпионата мира.

Вслед за француженкой Стефани Фраппар, украинская рефери Екатерина Монзуль провела свой первый в карьере матч мужского чемпионата мира, рассудив встречу между Австрией и Фарерскими островами. Работы у нашей соотечественницы было не так уж и много, так как предписанный фаворит обозначил свое преимущество еще по ходу первого тайма, ответив на пропущенный до 20-й минуты мяч сразу тремя результативными выстрелами (3:1).

В итоге Монзуль оставалось лишь довести игру до закономерного окончания, попутно показав свои дебютные предупреждения в отборочном цикле к чемпионату мира-2022, первое, исторически важное, из которых получил полузащитник австрийской сборной Флориан Гриллич.

Отметим, что после игры представители Фарерских островов, даже не смотря на поражение, поблагодарили Монзуль за работу в отчетной встрече, сопроводив свою публикацию сообщением: "Эта красивая дама, Екатерина Владимировна Монзуль из Украины, была рефери на нашем матче в Вене".

Esta bella dama, Kateryna Volodymyrivna Monzul de Ucrania, ha sido árbitro de nuestro partido en Viena #AUSFRO 👏🏻😍 pic.twitter.com/EMQxKrLNPJ — Selección de Fútbol de las Islas Feroe 🇫🇴 (@IslasFeroeFut) March 28, 2021

Предлагаем Вашему вниманию обзор поединка:



Австрия — Фарерские острова 3:1

Голы: Драгович, 30, Баумгартнер, 37, Калайджич, 44 — Наттестад, 19

Австрия: Шлагер — Лайнер (Триммель, 76), Траунер, Драгович, Ульмер

— Шауб, Гриллич, Алаба (Шопф, 64), Баумгартнер (Онисиво, 76) — Калайджич (Грегорич, 63, Забитцер, (Демир, 85).

Фарерские о-ва: Нильсен — Соренсен, Наттестад, Ватнсдаль (Андреасен, 59), Давидсен — С. Ватнхамар (Бьярталуйд, 59), Г. Ватнхамар, Ханссон (Ольсен, 81), Х. Ольсен — Эдмундссон (Кнудсен, 74), М. Ольсен (Йоханнесен, 58).

Предупреждения: Гриллич, Ольсен.