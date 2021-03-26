ЧМ-2022. Отбор

Судья из Украины впишет свое имя в историю мирового футбола.

Впервые в истории мирового футбола обслуживать поединки чемпионата мира среди мужчин будут судейские бригады во главе с женщинами. Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Украинка Екатерина Монзуль и француженка Стефани Фраппар приглашены работать на матчи отборочного цикла чемпионата мира 2022-го, который пройдет в Катаре.

Наша соотечественница возглавит судейскую бригаду в противостоянии Австрии и Фарерских островов, которое состоится 28 марта в Вене, тогда как арбитр из Франции 27 марта рассудит поединок между Нидерландами и Латвией в Амстердаме.

"Хотя они уже работали на нескольких важных поединках в мужских соревнованиях, впервые проводить квалификацию чемпионата мира является особенным событием, и здесь есть чем гордиться. Фраппар и Монзуль очень много работали в последние годы, и эти назначения является признанием их замечательной работы", — отметил председатель Комитета арбитров ФИФА Пьерлуиджи Коллина.

Напомним, в конце 2020 года судейская бригада во главе с Екатериной Монзуль успела получить назначения на матчи Лиги наций и Лиги Европы. По версии IFFHS, уроженка Харькова входит в тройку лучших арбитров-женщин последнего десятилетия.

Нельзя не отметить, что на матче квалификации чемпионата мира 2022 года Монзуль будет возглавлять не свою привычную бригаду арбитров, в которую входят Александра Ардашева, Марина Стрелецкая и Анастасия Романюк. На линиях ей будут помогать украинцы Александр Жуков и Виктор Матяш, а обязанности четвертого арбитра выполнит Денис Шурман.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.