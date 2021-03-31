Украина: Первая лига

Агробизнес упустил возможность вплотную приблизиться ко второму месту.

В 19-м туре Первой лиги Верес разгромил Черноморец и сместил "моряков" с лидирующей позиции.

После быстрого первого гола, хозяева добавили еще три после того, как гости на 44-й минуте остались в меньшинстве.

Отличную возможность вплотную приблизиться к Черноморцу упустил Агробизнес, сыгравший вничью с Альянсом.

При этом команда из Волочиска доигрывала в меньшинстве, а хозяева упустили шанс выиграть матч, не реализовав пенальти.

Перед тем, как завершил свой матч с Кристаллом еще один претендент на путевку в Премьер-лигу, Металлист 1925, первая тройка Первой лиги выглядела следующим образом: 1. Верес — 39 очков (17 матчей), 2. Черноморец — 38 (19), 3. Агробизнес — 35 (18).

Верес — Черноморец 4:0

Голы: Гегедош, 7, 57, Сергийчук, 45, с пенальти), Гайдучик, 64.

Верес: Когут, Солдат, Гончаренко, Махнев, Немчанинов (Данилюк, 85), Полулях, Панасенко (Кучеров, 65), Сергийчук, Пасич, Гайдучик (Поворознюк, 85), Гегедош (Шестаков, 62).

Черноморец: Варакута, Мартыненко (Поспелов, 70), Горопевшек, Долгов, Мельничук, Кравченко, Вачиберадзе, Коркишко (Ковбаса, 70), Козак (Штогрин, 58), Авагимян (Сухоручко, 46), Бугай (Лиховидько, 46).

Предупреждения: Немчанинов, Панасенко, Данилюк.

Удаление: Вачиберадзе, 44.

Альянс — Агробизнес 1:1

Голы: Шарай, 29 — Груша, 85.

Альянс: Ефанов, Пикуль, Герт, Писный, Рогозинский, Лебеденко, Пиднебенный, Ярошенко (Лучик, 65), Агапов (Сидоренко, 83), В.Шарай, Зубков (Загинайлов, 65).

Агробизнес: Мозиль, Курило, Слотюк, Романюк, Бойчук, Думанюк, И.Когут, М.Когут, Черненко, Немтинов (Груша, 46), Семенец (Глывый, 56).

Предупреждения: Писный, Рогозинский — Думанюк, Романюк, Черненко, Когут, Груша.

Удаление: Романюк, 76.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.