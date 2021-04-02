Украина

Football.ua представляет вашему вниманию анонс матча 20-го тура чемпионата Украины.

Внутренние чемпионаты возвращаются на наши телевизионные экраны после международной паузы на матчи сборных, а мы продолжаем традиционно анонсировать поединки украинской Премьер-лиги. Так, в рамках 20-го тура украинской Премьер-лиги СК Днепр-1 проведет домашний поединок против ПФК Львов.

Днепр-1 — ПФК Львов

Пятница, 2 апреля, 19:00. Днепр-Арена, Днепр. Главный арбитр — Максим Козыряцкий (Запорожье). Прямая трансляция на телеканале УНИАН.

Стоит признать, что в текущем сезоне от Днепра-1 ожидали более впечатляющих результатов и борьбы за попадание в еврокубковую зону, о которой неоднократно заявляли в руководстве клуба. Однако на деле подопечные Игора Йовичевича только во втором круге чемпионата Украины начали постепенно выбираться из зоны вылета и занимают на данный момент восьмую строчку в турнирной таблице.

Не считая вылета из Кубка Украины на стадии 1/4 финала от Александрии по итогам послематчевой серии пенальти, в 2021 году Днепр-1 не знает поражений и сколотил себе успешную серию в УПЛ из шести поединков кряду. Команда Йовичевича одержала победы над Ингульцом, Олимпиком, Ворсклой и Десной, а также сыграла вничью с Мариуполем и Александрией.

ПФК Львов, в свою очередь, подходит к предстоящему противостоянию в качестве аутсайдера. По ходу текущего сезона руководство "сине-золотых львов" успело совершить кадровые изменения в тренерском штабе команды, назначив Анатолия Бессмертного вместо Виталия Шумского.

Первый поединок под руководством нового наставника завершился для Львова разгромным поражением от луганской Зари, но второй "экзамен" Бессмертный сдал на твердую пятерку. В прошлом туре его команде удалось сенсационно обыграть действующего чемпиона в лице донецкого Шахтера со счетом 3:2 и подняться на 12-ю строчку в турнирной таблице, имея при этом один матч в запасе.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Игора Йовичевича. Так, на победу Днепра-1 предлагается коэффициент 1,49, тогда как потенциальный успех Львова оценивается показателем 6,50. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 4,40.