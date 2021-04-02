Украина

Футболист — о предстоящей игре с Зарей.

Защитник львовского Руха Максим Белый прокомментировал предстоящий матч УПЛ против луганской Зари.

"Матч для меня принципиальный. В прошлый раз, к сожалению, заболел коронавирусом. Не получилось сыграть. Надеюсь, сейчас сыграю против своей бывшей команды, потому что для любого футболиста это дополнительная мотивация.

Если спросят, помогу какими-то секретами, потому что при Скрипнике работал – знаю его все требования", — сказал Белый.

Напомним, Белый дважды выступал за Зарю. Сначала с 2011 по 2015 год, а после с 2019 по 2020 год (92/3).

Матч Рух — Заря состоится третьего апреля. Начало встречи — в 17:00 по киевскому времени.

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