Украина

Защитник Зари крайне недоволен судейством в матче Динамо — Колос.

Арбитр Сергей Бойко назначил пять пенальти в матче Динамо с Колосом – правда, один отменил после просмотра видеоповтора. Киевляне выиграли 2:1, при этом решающий пенальти на Карлосе Де Пене был далеко не бесспорным.

Победа киевлян огорчила Зарю, которая сражается с ними за второе место. Защитник луганчан Максим Белый, сейчас выступающий в аренде за Рух, не скрывал разочарования.

"По-моему когда Стерлинг зарыл с Шахтером, было более явное [пенальти],чем это", — написал Белый в комментариях к записи Football Hub с видео эпизода.



Также Максим Белый и Никита Шевченко после игры добавили в Инстаграм фото Мирчи Луческу, бросающего шапку о газон с криком "Браво, федерация!".

Для сравнения, пенальти в ворота Шахтера:

Пользователи Football.ua назвали судейство Сергея Бойко ужасным.