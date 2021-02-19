Украина

Защитник Руха рассказал о подготовке команды к матчу против Шахтера.

Максим Билый уверен, что Шахтер серьезно отнесется к встрече с Рухом в 15-м туре чемпионата Украины.

"Жаль, что не удалось обыграть Ворсклу в прошлом туре, иначе сейчас готовились к Шахтеру вообще в прекрасном настроении, – цитирует защитника официальный сайт Руха. – Мы понимаем, с кем нам предстоит играть, к тому же "горняки" потеряли очки в 14-м туре".

"Чтобы достойно противостоять Шахтеру, надо, прежде всего, сыграть дисциплинированно. Конечно, они помнят результат первого круга, поэтому на сей раз не стоит ждать недооценки".

"Рух уже совсем не та команда, которая была на старте чемпионата. В первом круге мы адаптировались, втягивались, старались привыкнуть к уровню УПЛ. Сейчас в команде отличная конкуренция, и футболисты, и тренеры уверены в своих силах".

Матч Шахтер — Рух запланирован на воскресенье, 21 февраля. Начало в 17:00.

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