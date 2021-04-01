Украина

Это произошло во время матча 16-го тура украинской Премьер-лиги.

Программа ТаТоТаке опубликовала письма по делу, которое КДК рассматривает по отношению к президенту донецкого Олимпика Владислава Гельзина.

Исходя из первого письма стало известно, что Гельзин звонил по WhatsApp исполнительному директору УПЛ Евгению Дикому и заявлял, что представители Миная поставили 10 тысяч долларов на матч 16-го тура против Олимпика.

Также Гельзин добавил, что если судьи продолжат творить беспредел на поле в этой игре, он сделает заявление для прессы о предвзятости арбитров.

В этой игре чемпионата Украины Минай обыграл Олимпик со счетом 2:1 и что примечательно, Нуриев забил оба гола с пенальти.

После матча 16-го тура к президенту Олимпика обратился глава этики и честной игры Франческо Баранка, который заявил, что его звонок будет рассмотрен по факту неуважения к арбитрам и несообщения КДК о нарушении со стороны Миная, добавив, что эта ситуация могла повлиять на исход поединка.

Ранее сообщалось, что заседание КДК прошло без Гельзина, а Баранка просит для него пожизненного отстранения от футбола.